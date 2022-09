Fenomeno sociale di aggregazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fenomeno sociale di aggregazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : ASSOCIAZIONISMO

Capacità offerte da chi vi partecipa. i centri sociali rappresentano inoltre un fenomeno di aggregazione politica extraistituzionale nato nell'alveo culturale...

L'associazione culturale è un ente privato senza finalità di lucro, costituita da un gruppo di persone coese per il raggiungimento di un determinato scopo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

Altre definizioni con fenomeno; sociale; aggregazione; Il fenomeno per cui un effetto avviene in ritardo per la variazione della causa; fenomeno naturale a cui sono abituati i veneziani; fenomeno di imitazione di culture e arti lontane; fenomeno d illusione ottica; Istituto Nazionale Assistenza sociale ; Impone il matrimonio fra persone appartenenti a uno stesso gruppo sociale ; Ci può essere quello armato e quello sociale ; Compagine sociale a cui si rivolgeva Marx; Lo stato di aggregazione dell aria; Particolare forma di aggregazione di microrganismi; Costituiscono una forma di aggregazione politica; Assemblea, consesso, aggregazione di persone; Cerca nelle Definizioni