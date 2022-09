La città degli Stati Uniti patria della musica grunge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città degli Stati Uniti patria della musica grunge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SEATTLE

Significato/Curiosita : La citta degli stati uniti patria della musica grunge

Dopo la russia. confina con la groenlandia (regno di danimarca) e con gli stati uniti d'america: quelli continentali a sud, in buona parte lungo la linea...

Principale città dell'area metropolitana di seattle e gli abitanti vengono chiamati seattleite. l'area di seattle era precedentemente abitata da nativi americani... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

