Area manager... all italiana - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : CAPOZONA

Significato/Curiosita

Il project manager (in italiano responsabile di progetto), molto spesso indicato con l'acronimo pm, nell'organizzazione aziendale è un ruolo di gestione...

Pugliese alfredo galli, capozona a secondigliano. antonio benigno, capozona a nocera inferiore. antonio lucarelli (... - 1982) capozona di castellammare di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

