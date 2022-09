Le vocali nelle rime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali nelle rime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IE

Significato/Curiosita : Le vocali nelle rime

Fatto rime imperfette; es: noto/nodo. imperfetta (o quasi-rima): assonanza: vocali uguali e consonanti diverse. è piena se sono uguali sia le vocali toniche...

ie – villaggio della prefettura di okinawa (giappone) iarnród éireann – ferrovie irlandesi internet explorer – browser della microsoft ie – codice vettore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

