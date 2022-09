Vita brevis, __ longa, dicevano gli antichi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vita brevis, __ longa, dicevano gli antichi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARS

Significato/Curiosita : Vita brevis, __ longa, dicevano gli antichi

ars – comune del dipartimento di charente (francia) ars – comune del dipartimento di creuse (francia) ars-en-ré – comune del dipartimento di charente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

