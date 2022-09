Vengono allegati agli atti del processo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono allegati agli atti del processo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : REPERTI

Significato/Curiosita : Vengono allegati agli atti del processo

Un concetto più ampio, essendo il processo un particolare tipo di procedimento. nell'antica roma gli attori vengono rappresentati, nei testi di diritto...

Un reperto balistico è l'oggetto trovato o da reperire, strettamente collegato all'uso delle armi in un caso giudiziario. può essere di armi bianche (coltello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

