Uno stile di salto in alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno stile di salto in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FOSBURY

Significato/Curiosita : Uno stile di salto in alto

Il salto in alto è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera in cui l'atleta deve superare con un salto un'asticella orizzontale...

Richard douglas fosbury, detto dick (portland, 6 marzo 1947), è un ex altista statunitense, campione olimpico a città del messico 1968. a lui si deve... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con stile; salto; alto; Nome di un cappello da uomo stile borsalino; Lo stile musicale di Antonio Vivaldi; Uno stile architettonico austero e imponente; La dea ostile a Enea; Ha scritto Donnarumma all assalto ; Nel salto in lungo c è quella di stacco; La usa chi vuol dare risalto a ciò che dice; Si grida durante il salto ; Ha scritto Donnarumma all assalto ; alto parlante dai suoni gravi; Nel salto in lungo c è quella di stacco; Illumina dall alto ; Cerca nelle Definizioni