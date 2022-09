Uno loquace, che parla, parla, parla.. - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno loquace, che parla, parla, parla... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VERBOSO

Significato/Curiosita : Uno loquace, che parla, parla, parla..

Esprime in maniera molto sboccata, farcendo i discorsi di parolacce; molto loquace e spesso logorroico, ha circa trent'anni ed è alto intorno al 1,80 m ed...

Iconica, un tumulto di sentimenti che altri rapper declinerebbero nei soliti verbosi fiumi di parole», aggiungendo che il disco «[ci offre] una storia che merita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

