Una zona che può essere inospitale o deserta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una zona che può essere inospitale o deserta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PLAGA

Significato/Curiosita : Una zona che puo essere inospitale o deserta

Quale può diminuire o aumentare in base ai cambiamenti climatici o demografici. è essenzialmente l'ambiente che può circondare una popolazione di una specie...

plaga zombie: zona mutante è un film splatter del 2001, scritto, prodotto, fotografato, interpretato e diretto da pablo parés ed hernán sáez (che ne ha...

Altre definizioni con zona; essere; inospitale; deserta; Lievemente canzona toria; La zona con Calatafimi; La zona di Atri e Giulianova; La zona delle Marche con Fano; Può essere ceduo; Può essere a tutto sesto; Formaggio che può essere piccante; Si realizza accostando tessere ; Landa desolata e inospitale ; Lo è un luogo incolto e inospitale ; Una landa desolata e inospitale ; Naufraga su un isola deserta ; Va deserta se non ci sono acquirenti; Visse in un isola deserta ; Afflitta deserta ; Cerca nelle Definizioni