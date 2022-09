Una vivanda di carne tritata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una vivanda di carne tritata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : POLPETTONE

Significato/Curiosita : Una vivanda di carne tritata

Esaltare le caratteristiche organolettiche della vivanda. il nome salsa deriva dal latino, femminile di salsus, salato,, a sua volte derivante dal latino...

il polpettone può essere farcito, ad esempio, di verdure (specialmente spinaci) e formaggio. in alcune regioni d'italia, il termine "polpettone" viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

