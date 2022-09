Una vernice protettiva che impedisce l ossidazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una vernice protettiva che impedisce l ossidazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ANTIRUGGINE

Significato/Curiosita : Una vernice protettiva che impedisce l ossidazione

una verniciatura con formulazioni a base di zinco). un altro comune sistema per evitare la formazione di ruggine è l'utilizzo di vernice protettiva e...

Accessori), lubrificanti e prodotti per il trattamento delle superfici e antiruggine. l'azienda impiega 130 dipendenti e ha sede a cernusco sul naviglio (mi)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

