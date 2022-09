Una contrada del Palio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una contrada del Palio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OCA

Significato/Curiosita : Una contrada del palio

Dell'ente-contrada, il palio è il momento più pubblico e appariscente della vita annuale delle contrade e del loro popolo. in base al regolamento del palio, la...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oca. oca (plurale oche) è il nome italiano di un numero considerevole di uccelli, appartenenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

