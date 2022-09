Tubo elettronico... con la griglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tubo elettronico... con la griglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRIODO

Significato/Curiosita : Tubo elettronico... con la griglia

Il tubo elettronico è un tipo di dispositivo elettronico usato per il controllo di correnti elettriche e la manipolazione di segnali elettrici. è stato...

Un'amplificazione di tensione. un tubo termoionico siffatto si dice triodo. dopo il triodo, con l'aggiunta di altre griglie, sono stati costruiti gli amplificatori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

