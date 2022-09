Il termine inglese con cui si indicano gli Stati degli USA affacciati sul Pacifico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il termine inglese con cui si indicano gli Stati degli USA affacciati sul Pacifico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : WEST COAST

Dove figurino anche il francese o l'inglese). si usa il termine "castigliano" (castellano) soprattutto per mettere in evidenza che si tratta della lingua...

Chanel west coast, pseudonimo di chelsea chanel dudley (los angeles, 1º settembre 1988), è una rapper, modella e attrice statunitense.

Altre definizioni con termine; inglese; indicano; stati; degli; affacciati; pacifico; termine inglese che significa buona salute; Il caso latino del complemento di termine ; Il termine che indica il nostro take-away; Diligente nel portare a termine i suoi compiti; L innamorato inglese ; Località inglese nota per le competizioni ippiche; Questa cosa... in inglese ; Dopo Londra è la più popolata città inglese ; indicano le province; indicano i porti; Si indicano con il segno §; indicano una grossa quantità; Negli stati Uniti soccer. in Inghilterra _; Un famoso stati sta giapponese; Come gli stati d America; Il più orientale degli stati USA; Lo studio delle malattie degli occhi; Il tempio degli Ebrei; Inserviente degli uffici; Il morbo degli stadi; Mette in comunicazione l oceano Atlantico con il pacifico ; Nel pacifico , è profonda 000 km: fossa delle __; L arcipelago del pacifico con capoluogo Numea; Isole turistiche del pacifico ; Cerca nelle Definizioni