Tenuto in quarantena - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ISOLATO

Significato/Curiosita : Tenuto in quarantena

Nelle città più grandi potevano essere anche più di uno, venivano tenuti in quarantena i malati. durante epidemie con un alto tasso di mortalità, nei periodi...

Se stai cercando il comune lombardo, vedi madesimo. in urbanistica, per isolato (in francese îlot urbain, in inglese block, in spagnolo manzana, in tedesco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con tenuto; quarantena; L anno in cui Barack Obama ha ottenuto il Nobel per la pace; Enzima contenuto nella saliva; Poesie d alto contenuto ; Si dice di ragionamenti che non hanno contenuto ; Lo evita la quarantena ; Periodo di quarantena ; Fine di quarantena ; Costretti in quarantena ; Cerca nelle Definizioni