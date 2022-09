Le stoviglie per la mensa d una nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le stoviglie per la mensa d una nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GAVELLE

Significato/Curiosita : Le stoviglie per la mensa d una nave

Completamente elettriche, e un ulteriore locale per il lavaggio delle stoviglie, ai quali si aggiunge la lavanderia. al primo piano si trovano anche numerosi...

Disambiguazione – se stai cercando altre località omonime, vedi gavello (disambigua). gavello (gavèo in veneto) è un comune italiano di 1 450 abitanti della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

