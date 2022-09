Stola per prelati ornata di sei croci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stola per prelati ornata di sei croci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PALLIO

Significato/Curiosita : Stola per prelati ornata di sei croci

Parte del vescovo e la preghiera di ordinazione, una parte esplicativa con la vestizione dei paramenti diaconali (stola e dalmatica) e sacerdotali (pianeta)...

pallio – abito greco antico pallio – paramento liturgico usato nella chiesa cattolica pallio o mantello – un elemento dell'anatomia dei molluschi pallio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con stola; prelati; ornata; croci; Leggendaria pistola ; Una pistola carica; Pistola mitragliatrice inglese; Attutiscono il rumore dei colpi di pistola ; Così vengono appellati certi alti prelati ; prelati cattolici porporati tipi di punti; Alti prelati come il compianto Carlo Maria Martini; Titolo per prelati ; Parte finale della giornata ; Il regista di Una giornata particolare; Solo questo interessa per chi vive alla giornata ; Battaglia di terra una giornata molto gravosa; Vi sbarcano i croci eristi diretti ad Atene; Nel Medio ci furono le croci ate; Foto 4 Una croci era sul Danubio Budapest; Foto 1 Una croci era sul Danubio Tempio di __, Belgrado; Cerca nelle Definizioni