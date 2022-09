Le sponde dell Adda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sponde dell Adda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AA

Significato/Curiosita : Le sponde dell adda

Spada celtica di bronzo (datata xiii sec. a.c.) scoperta lungo le sponde di un canale dell'adda a 6,5 metri di profondità. successivamente al villaggio gallico...

aa – genere della famiglia delle orchidacee aa – codice di carrozzeria (direttiva 2001/116/ce) della berlina aa – codice iso 639-2 alpha-2 per la lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

