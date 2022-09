Si spendono in 19 Stati UE - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si spendono in 19 Stati UE. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : EURO

Significato/Curiosita : Si spendono in 19 stati ue

36 milioni di persone non sono in grado di consumare un pasto di qualità". i 50.000 poli industriali dell'ue, spendono fino a 189 miliardi di euro per...

Questa moneta, vedi simbolo dell'euro. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi euro (disambigua). l'euro (simbolo: €, codice iso 4217:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con spendono; stati; Si spendono a Cuba; Vi si spendono i kip; Si spendono in Giappone; Si spendono a Pretoria; Il termine inglese con cui si indicano gli stati degli USA affacciati sul Pacifico; Negli stati Uniti soccer. in Inghilterra _; Un famoso stati sta giapponese; Come gli stati d America; Cerca nelle Definizioni