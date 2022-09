Lo sono la maggior parte dei giorni dell anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono la maggior parte dei giorni dell anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FERIALI

Significato/Curiosita : Lo sono la maggior parte dei giorni dell anno

Joystick award for strategy game of the year 1983), creato nel 1982 per la maggior parte dei calcolatori (da zx spectrum e commodore 64 a dragon 32 e oric). con...

I 26 cantoni che formano lo stato federale svizzero hanno la facoltà di stabilire i propri giorni festivi in modo indipendente, con l'eccezione del 1º... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con sono; maggior; parte; giorni; dell; anno; Così sono anche dette le racchette da neve; sono uguali in giugno; sono doppie nelle collane; Per i profumieri sono essenziali; Racchiude un giardino botanico sul Lago maggior e; Il maggior commentatore antico di Aristotele; Si consuma maggior mente nelle stagioni calde; La maggior e tra le Grandi isole della Sonda; Fanno parte dell arredamento; Fa parte dei finimenti; Delle Giovani fanno parte Qui Quo e Qua; La corrente di cui fece parte lo scultore Sol LeWitt; Deve essere convertito in legge entro 60 giorni ; Di questione che dura da oltre 365 giorni ; David __: fu Phileas Fogg ne Il giro del mondo in 80 giorni ; Si scrive... tutti i giorni ; Ministero dell a Salute o anche Ministero dell a _; Il cuore dell a homepage; La cassa dell orchestra; Un pezzo dell a tenda; Il temibile Tyranno saurus di milioni d anni fa; Fanno parte dell arredamento; Tracciano la strada che altri seguiranno ; Delle Giovani fanno parte Qui Quo e Qua; Cerca nelle Definizioni