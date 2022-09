Sono di chi rompe e paga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono di chi rompe e paga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COCCI

Significato/Curiosita : Sono di chi rompe e paga

Antonio e placido - attenti ragazzi, chi rompe... paga! è un film del 1975 diretto da jackson calvin padget, pseudonimo usato da giorgio ferroni al suo...

"monte [fatto] di cocci" (da: testae, ossia "tegole", "anfore" o "cocci" appunto): la collina è infatti composta da numerosi strati di cocci di oltre 53 milioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con sono; rompe; paga; sono utili per trasmettere la conoscenza; Lo sono la maggior parte dei giorni dell anno; Così sono anche dette le racchette da neve; sono uguali in giugno; Un esplosivo dirompe nte; Può interrompe re il match abbrev; Si usa per interrompe re il sonno; L armistizio le interrompe ; Una frazione del paga mento; Altare per riti paga ni; A tutti piace appaga rli; Si paga al 27;