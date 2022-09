Li sollevano i canottieri in atto di saluto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li sollevano i canottieri in atto di saluto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : REMI

Significato/Curiosita : Li sollevano i canottieri in atto di saluto

Poirier per canadelle, una ditta canadese di lingerie. si tratta di un oggetto con 54 elementi progettuali che sollevano e sostengono la linea del seno e al...

rémi oudin (châlons-en-champagne, 18 novembre 1996) è un calciatore francese, attaccante del lecce in prestito dal bordeaux. cresciuto nei settori giovanili... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con sollevano; canottieri; atto; saluto; Sportivi che... sollevano ; Si sollevano in palestra con una mano; sollevano autoveicoli; Si sollevano per controllare l olio del motore; Determina il ritmo dei canottieri ; Il competere dei canottieri ; L equipaggio dei canottieri ; Se è dei canottieri non è polare; Possono sfuggire agli atto ri; atto ri pomposi; Il Franco interprete di Accatto ne; Lo è tanto un piatto quanto un bicchiere; Un antichissimo saluto ; Il saluto di chi va a dormire; Forma di saluto che esprime ironia o scherno; Il saluto hawaiano; Cerca nelle Definizioni