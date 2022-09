Segnale galleggiante + TO - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segnale galleggiante + TO. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BOATO

Significato/Curiosita : Segnale galleggiante to

Caratteristiche. segnale di acque sicure segnale speciale sulla spiaggia di la rochelle segnale speciale nelle acque del belgio i segnali di pericolo isolato...

Marco boato (venezia, 27 luglio 1944) è un politico italiano. laureato in sociologia, è stato docente universitario e giornalista, nonché deputato nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

