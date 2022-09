Scrisse lo storico trattato Il principe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse lo storico trattato Il principe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MACHIAVELLI

Significato/Curiosita : Scrisse lo storico trattato il principe

Politica e del buon governo per un principe, ricevendo a tale proposito aspre critiche dei suoi contemporanei. il principe si compone di una dedica e ventisei...

niccolò di bernardo dei machiavelli

