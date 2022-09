Scorre a fiumi all Oktoberfest - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scorre a fiumi all Oktoberfest. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BIRRA

La birra è una bevanda alcolica ottenuta tipicamente dalla fermentazione di mosto a base di malto d'orzo, aromatizzata e amaricata con luppolo. tra le... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

scorre tra le province di Parma e di Reggio Emilia; scorre in Venezuela; scorre a Tours; L asta scanalata per appendere la tenda scorre vole; fiumi d Italia; Passano sopra fiumi e strade; Le ninfe delle sorgenti e dei fiumi ; La dea del mare, madre di tutti i fiumi ; La città dell oktoberfest ; Ospita l oktoberfest della birra; La città dell oktoberfest ; La città tedesca in cui si tiene l'oktoberfest ;