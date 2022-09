Scampò all incendio di Troia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scampò all incendio di Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENEA

Significato/Curiosita : Scampo all incendio di troia

La fuga di enea da troia è il soggetto di due dipinti di federico barocci di cui, dopo lo smarrimento di uno di essi, si conosce solo la versione custodita...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi enea (disambigua). enea (in greco antico: aea, aineías; in latino: aeneas, -ae) è una figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

