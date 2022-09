Scambiare, barattare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scambiare, barattare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PERMUTARE

Significato/Curiosita : Scambiare, barattare

Lo spinge però a leggere la realtà con altri occhi. inizierà quindi a scambiare i mulini a vento con giganti dalle braccia rotanti, i burattini con demoni...

Da permutare nell'ultimo strato: solo gli spigoli da permutare: h, ua, ub, z; solo gli angoli da permutare: aa, ab, e; spigoli e angoli da permutare: f... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con scambiare; barattare; Può far scambiare una persona per un altra; Permutare, scambiare ; È usato per scambiare dati a breve distanza ing; Cerca nelle Definizioni