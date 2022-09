Il ritrattista di Alessandro il Grande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ritrattista di Alessandro il Grande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il ritrattista di alessandro il grande

Pittore greco in età ellenistica, famoso anche per essere il ritrattista “ufficiale” di alessandro, ritrae pampapse (a volte erroneamente indicata come campapse)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi apelle (disambigua). apelle (in greco antico: pe, apellês; colofone, 375-370 a.c. circa...