Risaltare contro uno sfondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risaltare contro uno sfondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : STAGLIARSI

Significato/Curiosita : Risaltare contro uno sfondo

Il colore delle maniche a vento: tessuto colorato in modo da risaltare rispetto allo sfondo circostante, così da essere visibile da almeno 300 m di altezza;...

Occhi telescopici rivolti verso l'alto con cui possono vedere le prede stagliarsi contro il debole chiarore proveniente dall'alto come accade in dolichopteryx... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con risaltare; contro; sfondo; Prendere il volo risaltare ; I punti d incontro dei meridiani terrestri; Macchina... contro l inquinamento; La sommossa contro gli Angioini scoppiata a Palermo; Si gioca 7 contro 7 in un campo lungo 40x20 metri; Sollevazione popolare a sfondo razzistico; La sua bandiera ha una croce gialla su sfondo blu; Un suggestivo sfondo ; Fa da sfondo all amore tra Romeo e Giulietta; Cerca nelle Definizioni