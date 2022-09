Si riprende dove è stato messo il segnalibro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riprende dove è stato messo il segnalibro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LETTURA

Significato/Curiosita : Si riprende dove e stato messo il segnalibro

Loro e gli mette in testa l'idea che lucia, esortandolo ad andare con loro, lo abbia messo alla prova per verificare se è più importante lei o il calcio...

Detta ad esempio la lettura di cartografie topografiche o la lettura della mano. per analogia, nella scienza dell'informazione, la lettura è l'acquisizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con riprende; dove; stato; messo; segnalibro; Lavorano... riprende ndo; Si allunga ma riprende la sua forma; riprende re la calma; riprende re sicurezza; È così grande che non si sa dove finisca; Il rullo dove si conservano le pellicole dei film; Social network dove è diffuso l hashtag #nofilter; La Street dove vive Sherlock Holmes; Lo stato compreso tra la Germania, la Francia e il Belgio; Lo stato con le isole Lofoten; Uno stato ... di frutta a pezzetti; Lo stato asiatico con Dili; Un brontolio sommesso ; Un compito del commesso ; Scafo rimesso a nuovo; Lo è chi entra senza permesso ; Racchiudono il segnalibro ; La indica il segnalibro ; Cerca nelle Definizioni