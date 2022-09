Rimbalzi che possono favorire i calciatori nella mischia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rimbalzi che possono favorire i calciatori nella mischia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIMPALLI

Significato/Curiosita : Rimbalzi che possono favorire i calciatori nella mischia

Gli avanti sono quelli che si contendono le mischie e le rimesse laterali. la mischia può essere chiusa o aperta: a una mischia chiusa partecipano minimo...

Sua porta ma il pallone rimpallò sulle gambe-schiena di bigon che si trovava alcuni metri più lontano; a seguito del rimpallo fortuito la palla si infilò... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

