Un rifugio in alta montagna - Cruciverba

Un rifugio in alta montagna.

Soluzione 5 lettere : BAITA

Significato/Curiosita : Un rifugio in alta montagna

Il rifugio carlo franchetti è il rifugio di montagna più alto tra quelli situati sul gran sasso d'italia, posto a 2.433 metri s.l.m, sul versante teramano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi baita (disambigua). una bàita è una costruzione semplice e isolata di montagna, in particolare...

Il rifugio dei banditi; II rifugio in cui ci si salva... in certi giochi infantili; Il rifugio in cui ci si salva in alcuni giochi infantili; rifugio in caso di guerra; Arde sull alta re; Risalta re contro uno sfondo; Risalta sui visi pallidi; Un nome dell alta moda; Una montagna esplosiva; Un candido deposito d alta montagna ; Il pascolo fatto in alta montagna ; Soldato di alta montagna ;