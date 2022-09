Un ricovero sotto terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ricovero sotto terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TANA

Significato/Curiosita : Un ricovero sotto terra

terra dei fuochi è un'espressione degli anni 2000 per indicare una vasta area situata nell'italia meridionale, che si estende in campania, a cavallo tra...

tana – comune norvegese nella contea di finnmark tana – nome norvegese del fiume teno tana – lago dell'etiopia tana – fiume del kenya tana – monte in alaska... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con ricovero; sotto; terra; I malati il cui trattamento prevede un ricovero di anche più di un mese; Un ricovero per persone in età avanzata; Il ricovero dei maiali; Il ricovero delle pecore; La effettua il tennista sotto rete; Risolvi il mini-rebus qui sotto ; Restare troppo sotto le coltri; Relativo al mondo sotto marino; Negli Stati Uniti soccer. in Inghilterra _; I sotterra nei di San Pietro con le tombe dei Papi; Anemia mediterra nea o; Un buco in terra ; Cerca nelle Definizioni