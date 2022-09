La ricarica delle stampanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La ricarica delle stampanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARTUCCIA

Significato/Curiosita : La ricarica delle stampanti

Una cartuccia per stampanti è un dispositivo rimovibile utilizzato in una stampante contenente l'inchiostro (o altra sostanza affine) necessario per il...

Il suo antico uso. tale cartuccia era usata nelle armi da fuoco militari a carica frontale o avancarica: la base della cartuccia veniva tolta dal soldato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Elemento da pile ricarica bili; ricarica va la batteria; Più si spende, più si ricarica ; Il cellulare che si ricarica ; L ufficio dell ACI con l anagrafe delle automobili; Un esito delle analisi; delle Giovani fanno parte Qui Quo e Qua; I ripiani delle lasagne; Accomunano armi e stampanti ; L inchiostro per le stampanti ; Polvere per stampanti ; Un raggio per le stampanti ;