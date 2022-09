Lo riacquista chi sta meglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo riacquista chi sta meglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COLORE

Significato/Curiosita : Lo riacquista chi sta meglio

Disambiguazione – "colori" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi colore (disambigua) o colori (disambigua). il colore è la percezione visiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con riacquista; meglio; riacquista re la pubblica stima; riacquista re la salute; Recuperare, riacquista re; Se lo si riacquista , si sta meglio; meglio lasciar perdere chi l ha di traverso; Per i latini era meglio che scarseggiare; meglio non gettarlo via insieme all acqua sporca; Costituisce il meglio di una società; Cerca nelle Definizioni