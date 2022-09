Quello nautico richiama molti visitatori a Genova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello nautico richiama molti visitatori a Genova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SALONE

Significato/Curiosita : Quello nautico richiama molti visitatori a genova

Motivo di grande richiamo vantando annualmente migliaia di visitatori. l'ultima erede dei pallavicini la donò nel 1928 al comune di genova, con il vincolo...

salone – nell'architettura, ampia sala con funzioni di rappresentanza salone – nel commercio, sinonimo di fiera salone – zona di roma salone perosi – ex... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

