C è quello di girasole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello di girasole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OLIO

Significato/Curiosita : C e quello di girasole

Disambiguazione – "girasole" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi girasole (disambigua). il girasole comune (helianthus annuus l., 1753) è una pianta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi olio (disambigua). il termine olio (dal latino oleum, a sua volta dal greco a, élaion) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con quello; girasole; A Parigi c è quello Latino; La dimostra chi sa fare bene quello che fa; È prezioso quello del collo; quello di Hugo s amuse; C è anche quello di girasole ; È lungo nel girasole ; C è quello di girasole ; Quello del girasole è molto lungo; Cerca nelle Definizioni