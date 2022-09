Quelli industriali sono raggruppamenti di imprese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli industriali sono raggruppamenti di imprese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISTRETTI

Significato/Curiosita : Quelli industriali sono raggruppamenti di imprese

Piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti. l'ice opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché...

Locale in inghilterra, sono presenti quattro tipi di distretti molto diversi fra loro. alcuni distretti si definiscono borghi, altri si fregiano formalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con quelli; industriali; sono; raggruppamenti; imprese; quelli moderni vanno a cavallo della moto; quelli primavera sono una specialità cinese; quelli fatti costano meno; Ci sono quelli d artificio; Fa bucati in quantità industriali ; industriali della carta stampata; Un famoso marchio di gelati industriali ; Un macchinario presente nei mulini industriali ; Rimbalzi che possono favorire i calciatori nella mischia; Tanti sono i moschettieri; sono fomite di piccole palme; Che sono in grado di percepire; raggruppamenti razziali; raggruppamenti di versi; raggruppamenti composti da diversi elementi; raggruppamenti umani; Stato africano dove lavorano molte imprese italiane; Associa piccole imprese ; imprese ... da eroi; imprese pubbliche istituite per assumere i disoccupati; Cerca nelle Definizioni