Pupazzetto che in certi esperimenti di laboratorio sale e scende nell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pupazzetto che in certi esperimenti di laboratorio sale e scende nell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : DIAVOLETTO DI CARTESIO

Significato/Curiosita : Pupazzetto che in certi esperimenti di laboratorio sale e scende nell acqua

Il diavoletto di cartesio o ludione è uno strumento di misurazione della pressione dei liquidi. deve il suo nome a quello di rené descartes latinizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

