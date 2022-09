Può essere a tutto sesto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere a tutto sesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARCO

Significato/Curiosita : Puo essere a tutto sesto

Possono essere di vari tipi, a seconda della forma geometrica e della funzione: arco triangolare (travi oblique accostate) arco a tutto sesto (o semicircolare)...

arco – elemento architettonico arco trionfale – monumento a forma di arco arco – arma usata prevalentemente nell'antichità tiro con l'arco – sport italia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

