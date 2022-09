Può diventare un azione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può diventare un azione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : WARRANT

Significato/Curiosita : Puo diventare un azione

Grande azione collettiva per rimuoverne uno, azione che risulta più difficoltosa in contesti di azionariato polverizzato). negli usa, la rimozione di un amministratore...

warrant (disambigua). il warrant è uno strumento finanziario, quotato in borsa, che conferisce la facoltà di sottoscrivere l'acquisto (detti warrant call)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

