I punti d incontro dei meridiani terrestri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I punti d incontro dei meridiani terrestri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : POLI

Significato/Curiosita : I punti d incontro dei meridiani terrestri

s'intende per meridiano la circonferenza massima (cerchio meridiano) costituita da due meridiani opposti. l'asse terrestre incontra la superficie della...

poli – regioni della terra poli – regioni in un generico corpo celeste poli – comune italiano nella città metropolitana di roma capitale poli – città... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con punti; incontro; meridiani; terrestri; I punti nord, sud, ovest, est; Un punti no dell arcipelago; Nel basket può valere fino a tre punti ; Nel rugby vale 5 punti ; Parti in cui è diviso un incontro di pugilato; Fuoco incontro llato; incontro -scontro; Un agitazione eccessiva e incontro llata; Si incrociano con i meridiani ; Spuntini pomeridiani ; Riposini pomeridiani ; Impostazione degli orologi in base ai meridiani ; Esseri extraterrestri ; Uno dei primi essere viventi terrestri ; Piccoli crostacei terrestri ; Fratture terrestri , come quella di Sant Andrea; Cerca nelle Definizioni