La punta delle penne biro - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SFERA

la penna a sfera, o anche biro dal nome del suo inventore lászló bíró, è uno strumento per scrivere su carta che rilascia inchiostro da un serbatoio interno...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sfera (disambigua). la sfera (dal greco antico: sfaa, sphaîra) è il solido geometrico costituito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

