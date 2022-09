La provincia di Porto Torres e di Alghero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La provincia di Porto Torres e di Alghero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SASSARI

Significato/Curiosita : La provincia di porto torres e di alghero

Principale: porto torres. il porto di porto torres (in sigla pto) è il secondo porto della sardegna per traffico passeggeri.. il porto di porto torres è classificato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sassari (disambigua). sassari (afi: /'sassari/, ascolta[·info], toponimo in italiano e in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

