Programma TV: __ la notizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Programma TV: __ la notizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STRISCIA

Significato/Curiosita : Programma tv: __ la notizia

Striscia la notizia è un programma televisivo italiano di genere investigativo e satirico ideato da antonio ricci il 7 novembre 1988, e trasmesso su canale...

striscia la notizia, al via da lunedì 28 settembre la 33esima

