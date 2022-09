Profilati di ferro per cemento armato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Profilati di ferro per cemento armato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TONDINI

Significato/Curiosita : Profilati di ferro per cemento armato

Calcestruzzo armato ordinario: acciaio da armatura ordinaria o lenta; opere in calcestruzzo armato precompresso: acciaio da carpenteria per la cosiddetta...

tondini – cognome italiano angelo tondini – fotografo, giornalista e scrittore italiano...

