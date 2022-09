Il Presley del rock and roll - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Presley del rock and roll. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ELVIS

Significato/Curiosita : Il presley del rock and roll

rock and roll (disambigua). il rock and roll (lett. "dondola e rotola"), spesso scritto anche con la grafia rock 'n roll, rock 'n' roll o rock & roll...

Disambiguazione – "elvis" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi elvis (disambigua). elvis aaron presley (tupelo, 8 gennaio 1935 – memphis... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Città a cui è legato il nome di Elvis presley ; Love me __ famosa canzone di presley ; Le iniziali di presley ; Il nome di presley , il re del rock; Il rock well noto attore; Un gruppo rock inglese; Gruppo rock americano di Nothing else matters; Il noto gruppo rock di cui fece parte Phil Collins; Il croll o che fa fallire l impresa; Il roll and premio Nobel per la Letteratura nel 1915; Controll ano il lido e chi sta in mare; Controll a entrata e uscita delle merci nello Stato;