Un porto dell Algeria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un porto dell Algeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ORANO

Significato/Curiosita : Un porto dell algeria

Francese: alger) è la capitale dell'algeria e della provincia omonima. è anche il più importante porto del paese. il nome arabo, "le tarantan", deriva da un gruppo...

Stai cercando l'azienda che opera nel campo dell'energia, vedi orano (azienda). orano (in arabo: , wahran; in berbero: , wahran - leone -;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con porto; dell; algeria; Grosso veicolo per il trasporto di merci; L aeroporto milanese in città; L aeroporto milanese in città; Ha un grande porto sull Adriatico; Il risvolto dell a giacca; Gli estremi dell ingiuria; Montagne dell a Basilicata; Il cuore dell a Campania; Sigla dell algeria ; Un anagramma di regalia algeria ; Città e porto dell algeria ; Grande porto dell algeria ; Cerca nelle Definizioni