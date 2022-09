Un poeta come Belli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un poeta come Belli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SONETTISTA

Francesco antonio maria gioachino raimondo belli (roma, 7 settembre 1791 – roma, 21 dicembre 1863) è stato un poeta italiano. nei suoi 2279 sonetti romaneschi...

(stratford-upon-avon, 23 aprile 1564 – stratford-upon-avon, 23 aprile 1616), sonettista e drammaturgo inglese; tra i capolavori l'amleto (tra il 1600 e il 1602)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

