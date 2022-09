La poesia con il melograno dai bei vermigli fior - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La poesia con il melograno dai bei vermigli fior. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PIANTO ANTICO

Significato/Curiosita : La poesia con il melograno dai bei vermigli fior

Schema abbc (il quarto verso sempre c, è sempre tronco). l'albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno da' bei vermigli fior, il pianto del...

pianto antico è una poesia di giosuè carducci dedicata al figlio dante. il testo autografo reca la data giugno 1871. è il quarantaduesimo componimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

